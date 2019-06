Na de storm de weg op: veel files door opruimwerkzaamheden en ongevallen

NOORD-HOLLAND - Bomen die van het wegdek moeten worden gehaald, dikke plassen en schade aan het asfalt zorgen voor veel problemen in de ochtendspits. Vooral op de snelwegen A9 en A10 staat het verkeer helemaal vast.

Op de A9 staat het verkeer acht kilometer lang stil tussen Velsen en Raasdorp. Tussen Badhoevedorp en Amstelveen staat een file van 5 kilometer. Ook is er schade aan het wegdek tussen Diemen en Amstelveen waardoor meerdere stroken zijn afgesloten.

Door een groot ongeluk op de A10 loopt het verkeer aan de oostkant van Amsterdam vast. Bij het ongeluk op de Ring Oost - ter hoogte van Watergraafsmeer - zijn ten minste negen auto's betrokken, meldt de ANWB. Over slachtoffers is nog niets bekend, maar voor de hulpverlening zijn drie rijstroken afgesloten. Door het ongeluk komt verkeer ter hoogte van Durgerdam in een file van elf kilometer terecht

Ook het verkeer op de A7 staat vast. Inmiddels loopt de file daar op tot 7 kilometer. Op verschillende wegen door het land is Rijkswaterstaat druk bezig met het opruimen van takken en andere gevolgen van de storm.