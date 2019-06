Heemskerkse school zo lek als een mandje: geen les voor kleuters vandaag

HEEMSKERK - Vanwege lekkage heeft basisschool De Tweespan in Heemskerk vanochtend alle lessen voor kleuters geschrapt. Na het noodweer van vannacht komt het hemelwater letterlijk door het dak.

"In de klaslokalen van de kleuters is zodanige lekkage ontstaan dat de lokalen blank staan", vertelt een medewerkster van de school aan de Duitslandlaan. "Plafondplaten zijn naar beneden gekomen", schetst ze de ravage in het pand waarin ook andere diensten van integraal kindcentrum De Tweespan zijn gevestigd.

De ouders van de kleuters zijn inmiddeld via de school-app op de hoogte gebracht van de geschrapte lesdag. "Als ouders geen oppas kunnen vinden, kunnen ze hier in de speelzaal worden opgevangen", laat de medewerkster weten.

De schooldag van combinatiegroep 2/3 en de groepen 3 t/m 8 gaat wel door. In hun lokalen is geen lekkage ontstaan. Ook de ruimtes die voor buitenschoolse en peuteropvang worden gebruikt, zijn nog te gebruiken.

Het is nog te vroeg om te zeggen hoe lang het opruimen van de ravage gaat duren. "Dat kunnen we nog niet inschatten", besluit de medewerkster.