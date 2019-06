Uur vertraging door ongeluk met negen auto's op A10

AMSTERDAM - Door een groot ongeluk op de A10 loopt het verkeer aan oostkant van Amsterdam vanochtend vast. Ook omgewaaide bomen zorgen her en der voor afgesloten wegdelen en vertraging.

Bij het ongeluk op de Ring Oost - ter hoogte van Watergraafsmeer - zijn ten minste negen auto's betrokken, meldt de ANWB. Over slachtoffers is nog niets bekend, maar voor de hulpverlening zijn drie rijstroken afgesloten. Door het ongeluk komt verkeer ter hoogte van Durgerdam in een file van zes kilometer terecht. Volgens de ANWB bedraagt de vertraging inmiddels meer dan een uur.

Vanwege het ongeluk is op de A1 een omleiding ingesteld. Verkeer richting Schiphol en Haarlem wordt via de A2 naar de A9 geleid. Automobilisten vanuit Zaanstad krijgen het advies via de Coentunnel en de A10-West de plek van bestemming te breiken.





Behalve het ongeluk zorgt ook de nasleep van de stormachtige nacht voor de nodige hinder. De afrit Overamstel is dicht omdat daar omgewaaide bomen liggen. Op de A10 bij Volendam is door de storm een deel van een geluidsscherm op de vluchtstrook terechtgekomen.