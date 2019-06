Veel schade en overlast door nachtelijke junistorm

NOORD-HOLLAND - Het kan je niet zijn ontgaan: het spookte vannacht. Zoals door het hele land heeft het noodweer ook in onze provincie flink huisgehouden en z'n sporen nagelaten. In Amsterdam raakten zelfs vijf mensen lichtgewond.

Het is nog niet officieel bevestigd, maar de kans is groot dat de woningbrand in Van Diepenstraat in Velsen-Noord van vannacht is veroorzaakt door blikseminslag. Aanvankelijk leek een woning getroffen, maar later in de nacht meldde de brandweer dat er vier woningen door de brand waren beschadigd. Het vuur was rond 1.15 uur onder controle. Er is niemand gewond geraakt.



Vooral vanuit het westen van het land kwamen meldingen binnen van hagelstenen tot 4 centimeter in doorsnee. NH Nieuws ontving foto's van hagelstenen uit Krommenie, waar exemplaren uit de lucht vielen zo groot als kleine tafeltennisballen.

Wegen blank

De extreem zware regenval, lokaal viel wel tot 50 mm regen, zorgde in het hele land voor veel wateroverlast. Her en der kwamen straten blank te staan, wat vertraging voor het verkeer opleverde. Zo meldde Team Hoofdwegen rond middernacht een 'chaos' op het knooppunt van de A10 met de A2 in Amsterdam: het wegdek stond volledig blank, voor de politie voldoende reden verkeer te waarschuwen voor een gevaarlijke situatie.



(Artikel gaat verder onder de tweet)



Ook zware windstoten zorgden her en der voor veel schade en gewonden. In totaal liepen vijf mensen licht letsel op. Hulpdiensten rukten uit vanwege omgewaaide bomen en weggewaaide daken. Alleen al in Amsterdam moest de brandweer vannacht 150 keer in actie komen stormgerelateerde meldingen, meldt. Over het algemeen ging het om omgewaaide bomen of ander klein leed, maar aan de Sumatrakade kreeg de wind vat op een dak en blies het van de woning.

Veel

De rest van de provincie bleef evenmin gespaard. Hoewel er nog geen grote schadegevallen bekend zijn, heeft de wind - net als in de nacht van dinsdag op woensdag - vat gekregen op talloze bomen, en ze met wortel en al uit de grond gerukt. Michel van Dijk laat weten dat de nachtelijke junistorm zijn sporen heeft nagelaten aan de Zuidtangent in Heerhugowaard. "Veel schade aan bomen nabij het politiebureau", laat hij weten.

Vluchten omgeleid

Het noodweer zorgde ook op Schiphol voor overlast. Meerdere vluchten werden vanwege hevige bliksem en onweer omgeleid of kwamen met vertraging aan.

Hardste windstoot: 127 km/u

In Utrecht werd, meldde Weeronline, een windstoot gemeten van 127 kilometer per uur. Het KNMI heeft de waarschuwing met code oranje afgeschaald. Die geldt nu alleen nog voor de noordelijke helft van het land.