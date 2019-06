Code oranje vanwege onweer: afhandelingsverbod op Schiphol

SCHIPHOL - Meerdere vluchten zijn omgeleid of met vertraging aangekomen op Schiphol vanwege de hevige bliksem en onweer van vannacht. Rond 0.30 uur meldden de verkeersleiders op de radio dat er zeker tot 2.00 uur 's nachts geen grondafhandeling mogelijk zou zijn. Landen mag wel, maar met het risico dat passagiers nog uren in het vliegtuig moeten wachten tot ze mogen uitstappen.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

Het KNMI had voor vannacht code oranje afgegeven. Er werd gewaarschuwd voor zware onweersbuien en zware windstoten, soms tot boven de 100 kilometer per uur. Meerdere vluchten op weg naar Schiphol werden door de verkeersleiding in de wacht gezet boven Zeeland en Flevoland.

Uitgeweken

Een aantal vluchten van Transavia week daarop uit naar andere luchthavens zoals Münster/Osnabrück en Brussel. Andere vluchten mochten van de luchtverkeersleiding na een tijdje rondjes te hebben gevlogen de nadering inzetten naar Schiphol, maar werden gewaarschuwd dat ze nog een tijdje op het platform zouden moeten wachten vanwege een afhandelingsverbod.

Tijdens een afhandelingsverbod mogen platformmedewerkers niet bij de vliegtuigen komen en kunnen passagiers de toestellen niet verlaten.