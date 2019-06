Brand in rijtjeshuizen Velsen-Noord onder controle

VELSEN-NOORD - In meerdere rijtjeshuizen in dezelfde straat in Velsen-Noord heeft vannacht brand gewoed. De bewoners konden hun woningen op tijd verlaten. Het vuur is inmiddels onder controle.

Of de brand in de Van Diepenstraat is veroorzaakt is door blikseminslag is nog niet officieel bevestigd, maar op beelden uit de straat is te zien dat de brand in het dak woedde. In de Facebook-groep Je bent Velsen-Noorder maakten mensen rond middernacht melding van een 'megaknal'.

Er trekken deze nacht felle onweersbuien over de provincie. Vanwege dat noodweer heeft het KNMI voor alle provincies code oranje afgegeven.

Meerdere woningen

Aanvankelijk leek een woning in de straat getroffen, maar later meldde de Veiligheidsregio dat het om meerdere woningen ging. Of het om aanpalende woningen gaat, is niet bekend. In de Velsen-Noordse Facebook-groep meldden getuigen dat er vier woningen in brand stonden.

Rond 1.15 gaf de brandweer het sein brand meester.

Vanwege de omvang van de vlammenzee was de brandweer 'met groot materieel in de straat aanwezig', zo twitterde de Veiligheidsregio Kennemerland.