Auto slaat vier keer over de kop in Breezand en eindigt in een voortuin

BREEZAND - Een auto is vanavond op een kruising in Breezand vier keer over de kop gevlogen. Hij kwam tussen de Meerweg en Middenweg in botsing met een andere auto. Uiteindelijk kwam de wagen tot stilstand tegen een rijtje bomen voor een woonhuis van een bollenboer.

Het gebeurde rond 21:00 uur.



De brandweer heeft geholpen bij de bevrijding van het slachtoffer uit de auto, waarna hulpdiensten de bestuurder en heeft gestabiliseerd en overgebracht naar een ziekenhuis.

De andere bestuurder is er met de schrik van afgekomen. Beide auto's zijn behoorlijk beschadigd zjin afgevoerd.