Gewapende mannen overvallen telefoonwinkel in Beverwijk

BEVERWIJK - Drie mannen met vuurwapens hebben op maandag 27 mei een telefoonwinkel aan de Parallelweg in Beverwijk overvallen. De politie is op zoek naar getuigen.

Rond 14.00 uur 's middags dringen de mannen de zaak binnen. Onder bedreiging van pistolen en met geweld worden een medewerker en een klant gedwongen om op de grond te gaan liggen.

Lees ook: Gewapende overval bij bedrijf in Beverwijk: daders nog op de vlucht

De overvallers gaan er met goederen vandoor in een zwarte Volkswagen Transporter. Die wordt later even verderop aangetroffen op de Sint Aagtendijk in Beverwijk.

Tekst gaat verder onder de foto

De politie laat weten dat de overval traumatisch was voor de medewerker en de klant. "We willen de daders graag opsporen."