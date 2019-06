Hemels jubileumconcert bovenop Sint-Bavokerk in Haarlem

HAARLEM - "Zo hoog boven de grond heb ik nog nooit gezongen", roept Yorick van Norden enthousiast. Ter gelegenheid van de opname van den honderdste uitzending van radioprogramma Sound of Haarlem was de zanger te gast en zong hij de sterren van de hemel op een heel bijzondere locatie: bovenop de Sint-Bavokerk.

"Heel bijzonder om de honderdste uitzending op zo n bijzondere locatie te kunnen opnemen", zegt Rick Uilenbroek, programmamaker bij het lokale radiostation Haarlem105. "Met een camera kun je natuurlijk 360 graden rondom laten zien, maar van radio is het juist zo leuk om te kunnen beschrijven en op die manier de luisteraar mee te nemen in de sfeer."

Zanger Yorick van Norden ging graag in op de uitnodiging van Haarlem105. "Ik vind het ontzettend leuk dat dit soort programma's bestaan. Ze volgen je echt en reageren heel snel als ik eens iets post op Facebook. Dat is voor artiesten heel fijn, dus kom ik hier ook graag muziek maken."

Uitzending

De honderdste aflevering van Sound of Haarlem is niet live. Op dit moment worden de opnames gemonteerd. De uitzending is te horen op donderdagavond 6 juni via het kanaal van Haarlem 105. Woont u niet in Haarlem, dan is de uitzending met Yorick van Norden ook te volgen via internet. Ook zal er van de uitzending een podcast gemaakt worden.