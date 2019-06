Geschoten in Beverwijk: zoektocht en aanhouding man

BEVERWIJK - Er zijn vandaag meerdere meldingen van schietincidenten in Beverwijk geweest. Zo zou een man een postbezorger hebben bedreigd met een vuurwapen en daarna zijn gevlucht. Daarop verstuurde de politie een Burgernetbericht, waarin werd gezocht in de buurt van de Baanstraat. Vervolgens arresteerde de politie een man nadat er schoten zouden zijn gelost in een woning.

Het is onduidelijk of de incidenten met elkaar te maken hebben en of het om dezelfde man gaat. "Er wordt op dit moment onderzoek gedaan naar of het om dezelfde dader gaat", aldus de politie. Vuurwapen

Via een Burgernetbericht liet de politie weten op zoek te zijn naar een Surinaamse man van ongeveer 35 jaar in de omgeving van de Baanstraat. Hij zou iemand hebben bedreigd met een vuurwapen. Er wordt afgeraden om de man zelf de benaderen. De man die is aangehouden zou hebben geschoten vanuit een raam. Er zijn voor zover bekend geen gewonden gevallen.