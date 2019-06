NOC*NSF gaat Hilversumse sportclubs helpen om meer leden te werven

HILVERSUM - NOC*NSF gaat samenwerken met de gemeente Hilversum om de regionale sportclubs te helpen meer leden en vrijwilligers te krijgen. Hilversum is de eerste gemeente die langere tijd gaat samenwerken met de sportkoepel.

De twee organisaties willen zo proberen om de sportverenigingen 'toekomstbestendiger' te maken. Dus dat er voldoende vrijwilligers en leden zijn en dat er een goed plan is om sponsoren te werven.

"Samen met het netwerk van NOC*NSF gaan we aan de slag om sportverenigingen te ondersteunen en versterken", zegt sportwethouder Floris Voorink. "Professionals gaan sportverenigingen intensieve begeleiding op maat geven en de clubs kunnen deelnemen aan relevante masterclasses en workshops. Per seizoen bekijken met de vereniging wat zij graag wil bereiken, welke problemen er zijn en hoe we ze daar het beste bij kunnen ondersteunen."

Alle sportbestuurders zijn uitgenodigd voor een inspiratieavond op 4 juli in de Burgerzaal van het Raadhuis.