Schooljudo Alkmaar viert jubileum met bioloog Freek Vonk

ALKMAAR - Het sportpaleis in Alkmaar was vandaag voor even omgetoverd in een superdojo. Honderden schoolkinderen vierden daar het tienjarig bestaan van Schooljudo. Bij zo'n feestje hoort ook een speciale gast en daarom deed bioloog Freek Vonk een dierenquiz.

"Het was geweldig, ze waren allemaal erg enthousiast. Ik heb 25 jaar geleden voor het laatst op de judomat gestaan, dus het was extra speciaal", aldus Vonk.

Het schooljudo is opgericht door judoka Ruben Houkes. De wereldkampioen uit Schagen was er vandaag ook om samen met topjudoka Marhinde Verkerk judoles te geven. "Ik ben al heel lang bezig om alle kinderen van Nederland een bepaalde periode van hun leven de waarden van het judo mee te geven. Je leert respect te hebben voor elkaar en naar elkaar te luisteren voordat je tot actie overgaat. Dat zijn skills die je voor de rest van je leven meeneemt."

Doorzettingsvermogen

En het schooljudo is een succes. De gemeente Alkmaar heeft de samenwerking met Schooljudo verlengd om zo te blijven werken aan de weerbaarheid van kinderen en een veilig schoolklimaat. Komend schooljaar gaan twaalf andere scholen meedoen.

Volgens topjudoka Marhinde Verkerk is dat een goede zaak. "Kinderen worden ook een stuk weerbaarder en krijgen meer doorzettingsvermogen. Het is niet altijd makkelijk als je op de mat wordt gegooid. Er komen soms kinderen naar me toe die pijntjes hebben. Dan zeg ik: je bent toch een stoere meid? En dan gaan ze toch door."

Dierenrijk

Om het tienjarige jubileum op te luisteren deed bioloog Freek Vonk een dierenquiz. Hoewel het dierenrijk en de judosport niet veel gemeen lijken hebben, zijn er toch zeker raakvlakken. "In het dierenrijk wordt ook heel wat wat afgeworsteld, dus er is zeker een link."

De kinderen genoten in ieder geval met volle teugen. "Ik heb hem nog nooit in het echt gezien", vertelt Brandon. "Maar toen ik het litteken op zijn arm zag dat hij heeft opgelopen na een haaienbeet wist ik dat het de echte was, erg cool."