Eigenaresse van horecazaak beroofd van dagopbrengst: "Dit is goed voorbereid"

AMSTERDAM - De eigenaresse van een Amsterdamse horecagelegenheid werd op 12 februari op brutale wijze van de dagopbrengst beroofd. Terwijl ze door de Kinkerstraat fietste, griste een man de tas met geld uit haar fietsmand. Omdat de zaak nog altijd niet is opgelost, vraagt de politie in Bureau NH extra aandacht.

De vrouw fietst de bewuste dag rond 20.30 uur 's avonds richting de Jan Pieter Heijestraat. Opeens komt vanaf de hoek met de Nicolaas Beetsstraat een man in volle vaart achter haar aangerend. Hij haalt haar in en trekt de tas mét waardevolle inhoud uit het fietsmandje.

Vluchten

De dief draait zich om en rent terug de Nicolaas Beetsstraat in. Daar staat een man op een scooter met een bezorgbak te wachten. Het tweetal gaat ervandoor in de richting van de Bellamystraat en is nog altijd niet opgepakt.

"Dit is echt heel goed voorbereid", aldus politiewoordvoerder Rob van der Veen. "Ze wisten precies hoe ze het gingen aanpakken en het slachtoffer heeft het nakijken."

Signalement

Door bewakingsbeelden van een winkel heeft de politie een redelijk signalement van de sprintende dief. Hij zou tussen de 16 en 30 jaar oud zijn, is ongeveer 1.85m lang, heeft een tenger postuur en droeg een donkerkleurige jas en spijkerbroek. Ook droeg hij opvallende witte sneakers met een streep op de zool.

Van zijn handlanger, de man op de scooter, is een minder uitgebreid signalement. Hij droeg ook donkerkleurige kleding en wordt in dezelfde leeftijdscategorie geschat. "Wel is zijn scooter opvallend", aldus Van der Veen. "Daar zat zo'n grote bak achterop, van een maaltijdbezorger."