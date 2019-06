Alkmaarse ouderen zeker 10 dagen in quarantaine om virus: 'Gegijzeld met Pinksteren!'

ALKMAAR - De ouderen in zorgcentrum 't Rekerheem in Alkmaar hoeven met Pinksteren niet op bezoek te rekenen. Vanwege het norovirus, een besmettelijke buikgriep, zijn alle 107 bewoners zeker anderhalve week in quarantaine. "We wilden met mijn schoonvader van 93 wandelen in Volendam. Dat gaat dus mooi niet door."

Vanmorgen kreeg Gerard uit Volendam een belletje. Het was zijn schoonvader van 93. "Hij mag niet van zijn kamer af, zei hij. En we hoeven op Tweede Pinksterdag ook die kant niet op te komen!"

De Alkmaarse zorginstelling 't Rekerheem, onderdeel van Alkcare, heeft sinds vrijdag te kampen met zieke ouderen. "Een aantal heeft diarree en moet braken en omdat oudere mensen extreem kwetsbaar zijn, is het erg besmettelijk", laat een werknemer weten aan NH Nieuws. De instelling is tot zeker ná Pinksteren in quarantaine. Er mag niemand in en uit, alleen personeel. "Het is heel vervelend voor de bewoners en we doen er alles aan om er vanaf te komen."

Norovirus

Het norovirus staat ook wel bekend als buikgriep. Mensen die het krijgen moeten vaak overgeven, hebben buikpijn en vaak ook diarree. Het virus verspreidt zich via bacterieën die bijvoorbeeld op deurklinken of knoppen van kranen blijven zitten. Mensen kunnen hun risico op noro verkleinen door hun handen regelmatig te wassen met zeep. Normaal gaat het virus over na twee á drie dagen.

Dat de schoonvader van Gerard zelfs niet van zijn kamer af mag en daar ook te eten krijgt, klopt ook, aldus de medewerkster van de instelling. Ze reageert: "We kunnen met Pinksteren ook niets van een bijeenkomst organiseren. De bewoners mogen namelijk niet met elkaar in aanraking komen. Een gebakje is er normaal altijd op zondag, maar of de zieken daar wat aan hebben..."

Volgens haar is de laatste keer dat ze bij 't Rekerheem te maken hadden met het norovirus vijf jaar geleden. "Dat was tijdens Kerst." En nu is het dus weer tijdens feestdagen. "Mijn schoonvader ophalen, een endje wandelen en hier en daar zitten in Volendam zit er niet in. Het is net alsof 'ie is gegijzeld", zegt Gerard. "Maar het zal wel nodig zijn."

Het virus is vooralsnog alleen in de locatie 't Rekerheem.