A1 bij Muiderberg afgesloten na groot ongeluk met vijf voertuigen

MUIDERBERG - De snelweg A1 bij Muiderberg is vanmiddag afgesloten na een groot ongeluk met vijf voertuigen. Het verkeer in de richting van Amsterdam wordt aangeraden om te rijden via de A27 en A6 naar Almere.

Bij het ongeluk waren drie auto's, een bestelbus en een vrachtwagen betrokken. Of er mensen gewond zijn geraakt, kan de politie nu nog niet zeggen.

Vanaf het Gooimeer is de weg volledig afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid via de snelweg naar Almere, waarna automobilisten bij Muiderberg kunnen keren en de A6 richting Amsterdam op kunnen.

Rijkswaterstaat verwacht dat de weg rond 18.00 uur weer open kan. Om 17.30 uur zou één rijbaan open moeten zijn.