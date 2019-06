Opvallend: aanhanger lijkt niet nodig, vindt automobilist in Zwaag

ZWAAG - Een automobilist aan De Compagnie in Zwaag lijkt het een prima oplossing te vinden om een stel houten balken op bijzondere wijze te vervoeren. In plaats van een aanhanger te gebruiken, neemt hij de meterslange dwarsliggers gewoon mee in zijn kleine Hyundai.

Op Dumpert is te zien hoe de ludieke automobilist laks lijkt te hebben aan de regels. Het zijraam is open en de achterklep ook, zodat ruimte kon worden gemaakt voor de balken. Dat deze vervolgens meters uitsteken en andere weggebruikers mogelijk in gevaar brengen, lijkt deze persoon misschien niet in overweging te hebben genomen.