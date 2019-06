Pauline verzint Formule 1-veiling om behandeling in VS te betalen

ZANDVOORT - Pauline Jongmans heeft een bijzonder initiatief om een behandeling in de Verenigde Staten te kunnen betalen. Ze veilt haar slaapkamer tijdens de Formule 1 in Zandvoort, in de hoop een groot bedrag op te halen om niet langer gekluisterd aan huis te zijn. "Uiteten of naar een kijkavond op school: het zou me de wereld waard zijn."

Bij een maagverkleiningsoperatie in 2012 ging het helemaal mis met Pauline. Wegens een tekort aan zuurstof in haar hersenen leveren licht, geluid en bewegingen nu grote problemen op.

Behandeling

Daarom draagt ze hoorbescherming en een zonnebril. Iedere inspanning kost haar veel kracht en ze is gekluisterd aan huis. In Nederland kan ze niet worden behandeld, maar in de Verenigde Staten wel. "Of ik weer de oude word weet ik niet, maar ik hoor zulke goede resultaten van Nederlanders die daar geweest zijn", legt ze uit. "Zonder problemen uiteten of zonder problemen naar een kijkavond op school. Dat zou mij de wereld waard zijn."

De formule 1-fan heeft een bijzonder - echt Zandvoorts - idee om geld op te halen. Bekijk hier het interview met Pauline. De tekst loopt door onder de video.

De teller staat nu op bijna 5.000 euro en het hoogste bod op de Formule 1-veiling is 400 euro. Je kan bieden tot vaderdag.