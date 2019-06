88-jarige man breekt heup na duw van geïrriteerde snorfietser

HAARLEM - Een bejaarde man is gewond geraakt na een mishandeling door een nog onbekende snorfietser. De 88-jarige Haarlemmer brak daarbij zijn heup. In Bureau NH roept de politie de dader op om zich te melden.

Het slachtoffer liep op zaterdag 27 april tussen 3 en half vier 's middags in de Haarlemse Florence Nightingalestraat. Hij kreeg ruzie met een snorfietser, omdat die over het voetpad reed.

Valpartij

De bejaarde werd vervolgens geduwd, waardoor hij viel en zijn heup brak. Hij wist strompelend thuis te komen. De snorfietser vetrok over het voetpad richting de Sallandvaart.

Een politiewoordvoerder laat weten dat de man ontzettend geschrokken is. "Het is natuurlijk heel laf om zo'n kwetsbare 88-jarige man te duwen. Het slachtoffer is een dag later geopereerd en verblijft nog steeds in een revalidatiecentrum."

Signalement

De dader was volgens de bejaarde Haarlemmer blank, had een normaal postuur en was zo tussen de 1.75m en 1.85m lang. De bijrijder, een vrouw, was eveneens blank en had een slank postuur.

De politie hoopt dat de man zich realiseert wat hij heeft aangericht. "We hopen dat hij zich meldt."