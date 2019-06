Inbrekers verlaten flatwoning in Amsterdam met tassen vol waardevolle spullen

AMSTERDAM - Bewoners van een flat aan de Kleiburg in Amsterdam zijn begin januari slachtoffer geworden van een woninginbraak. De inbrekers forceren een raam en gaan er na ruim anderhalf uur vandoor met een flinke buit. Meerdere tassen met waardevolle spullen worden meegenomen.

Het is een uur of half een in de middag als er voor een flat plots drie jonge mannen komen te staan. Ze hangen wat rond en op het eerste gezicht lijkt er niets vreemds aan de hand te zijn. Na een tijdje wordt echter duidelijk wat de intentie is van de mannen. Als iemand de deur van de flat opent, glippen de drie namelijk naar binnen.

Goedgevulde tassen

Deze mannen worden ervan verdacht eenmaal binnen aangekomen op de galerij een raam te hebben geforceerd. Hierdoor hebben zij vrij spel en betreden ze op hun dooie gemak de woning. Na ruim anderhalf uur verlaten de drie verdachten de flat met goedgevulde tassen vol gestolen spullen.

Op bewakingsbeelden van de centrale toegangsdeur van de woning zijn de mannen goed te zien. Van één van de mannen is de identiteit inmiddels bekend, maar van de andere twee is dit nog onduidelijk. De politie hoopt meer informatie te kunnen krijgen over de verdachten en de woninginbraak zelf.