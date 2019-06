Vrouw duizenden euro’s lichter door slinkse phishing-truc

DUIVENDRECHT - Een vrouw uit Limburg is medio februari slachtoffer geworden van phishing. In een sms-bericht wordt haar verteld dat haar bankpas is verlopen. Ze moet haar pincode opgeven en haar pas opsturen. Een paar dagen later wordt er voor duizenden euro's gepind bij een geldautomaat in Duivendrecht.

Het slachtoffer krijg begin februari een sms met daarin het bericht dat haar bankpas is verlopen. Ze krijgt de optie om op een link te klikken en dat doet ze ook. Eenmaal op de site lijkt er niets aan de hand. De website ziet er qua vormgeving immers net zo uit als de site van de betreffende bank. De vrouw moet vervolgens inloggen met de pincode van haar verlopen pas. Ze krijgt het verzoek om deze bankpas ook op te sturen.

Signalement

Op zondagmiddag 17 februari wordt er rond 15.40 geld opgenomen met de opgestuurde bankpas. Op beelden is te zien hoe een man bij een geldautomaat aan het Dorpsplein in Duivendrecht duizenden euro's van het slachtoffer buitmaakt. Op een still die de politie naar buiten brengt is te zien dat de man een lichte huidskleur heeft. Hij is tussen de 20 en 30 jaar oud is. De verdachte draagt tijdens het pinnen een zwarte jas met een capuchon.

Het slachtoffer is door de truc duizenden euro's kwijtgeraakt: "Er worden allerlei mailtjes gestuurd door mensen die erop uit zijn om geld buit te maken. Deze vrouw is duizenden euro's kwijtgeraakt, omdat ze hier is ingetrapt", vertelt een woordvoerder.

Bij onbetrouwbare en vreemde berichten is het handig om hier melding van te doen bij je desbetreffende bank: "Banken zullen nooit jouw pincode vragen. Als een mailtje van je bank hierom vraagt, moet je dit in twijfel trekken. Als je iets met je bank wil, dan moet je altijd zelf inloggen op de URL van de bank. Anders zou je zomaar de sigaar kunnen zijn."