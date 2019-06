Stelen van zware Green Egg-barbecue blijkt een eitje in Medemblik

MEDEMBLIK - Een 'tendens' noemt de politie het nog niet, maar dat er in korte tijd meerdere Green Egg's zijn weggekaapt in de gemeente Medemblik is een feit. In totaal zijn er dit seizoen namelijk al vijf van de luxe barbecues gestolen.

Het blijkt voor de dieven geen enkel probleem om de zware barbecue (een 'mini' weegt zeventien kilo en een 'XXL' weegt 220 kilo) te stelen. Het luxe grillapparaat kost duizenden euro's en is volgens de politie daarom ook de 'moeite waard' om te stelen.

Van boten gestolen

Er zijn in totaal vijf green egg's gestolen uit boten in de jachthaven van Medemblik. "Het zijn mooie compacte dingen op poten. Die worden dan van de ene boot op de andere boot gelift. In de jachthaven worden de boten in de nacht voornamelijk onbeheerd achter gelaten. Dan slaan ze toe", aldus een woordvoerder van de politie.

'Te heet'

In Andijk is een Green Egg uit een tuin gestolen, maar deze is later weer teruggevonden. In Hauwert is op negentien mei nog een poging gedaan om het apparaat te stelen. "Maar toen hebben ze het ding laten staan omdat hij nog warm was", aldus de politie.

Waarschuwing

Het is bij de politie nog niet bekend of het om één en dezelfde dief gaat die het gemunt heeft op de apparaten. Desondanks roept met de gemeente inwoners op om hun spullen en barbecues niet onbeheerd achter te laten in de jachthaven of zelfs in de achtertuin.