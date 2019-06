Zorgboerderij zwaar getroffen door storm: "Ging iets helemaal mis"

VOGELENZANG - De boerderij van Stichting Zebra-Zorg uit Vogelenzang had het gisteravond zwaar te voortduren. Zo'n zeven bomen vielen op gebouwen en dieren.

"Het werd heel raar groen licht", vertelt eigenaresse Jacqueline Nijssen, die samen met haar man op het terrein woont. "Toen hoorden we vlak daarna dat het heel hard ging waaien. En toen gingen die ramen allemaal kraken."

Het stormde zo hard dat het echtpaar niet eens door had dat er een boom naast hun huis omviel. Hij miste het gevaar nét. Het was niet de enige boom op het terrein die omging; ongeveer zeven bomen overleefden het natuurgeweld niet.

Lees ook: Het is nog niet voorbij: vanavond opnieuw kans op onweer

Een van de bomen viel op een gloednieuw bijgebouw en ook op het hok waar de schapen in zitten, kwam er een terecht. Verder vloog het dak van het kippenhok twintig meter door de lucht. Wonder boven wonder raakte geen dier of mens gewond.

"Ik kon helemaal even niet denken. Ik was helemaal verbijsterd", vertelt Jacqueline. "We waren eerst heel angstig in huis geweest omdat we voelden van: dit is heel erg, dit is niet zomaar een harde wind maar er gaat iets heel erg mis. Nu dringt het pas tot mij door hoe erg het eigenlijk echt is."

Niet verzekerd

De zorgboerderij kan open blijven, maar extra tragisch is dat de geraakte bijgebouwen, die ook nog eens gloednieuw waren, niet zijn verzekerd.

Gelukkig krijgen de eigenaren veel steun van omwonenden. "Er wordt enorm veel hulp aangeboden via Facebook", zegt Jacqueline. "Er lopen nu ook allemaal mensen rond die uit zichzelf komen. En die grote bedragen, hoe we dat bij elkaar gaan krijgen, dat weet ik niet. Maar er zal overal wel een oplossing voor komen."