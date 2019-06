Slachtoffer uit auto bevrijd na botsing op kruispunt Oostzaan

OOSTZAAN - Bij een botsing op een kruispunt in Zaandam is vanmiddag in ieder geval één persoon gewond geraakt. Het slachtoffer raakte door de klap bekneld, en is in overleg door de hulpdiensten uit het wrak bevrijd.

Dat bevestigt een woordvoerder van de politie tegenover NH Nieuws. Wat zich exact heeft afgespeeld op het kruispunt van de Kolkweg (N516) en de Verlengde Stellingweg is niet bekend.

Op een foto van weginspecteur Arjen is te zien dat een van de auto's schade aan de voorkant heeft, terwijl de andere auto juist in de flank gehavend is. Het asfalt tussen de auto's ligt bezaaid met brokstukken van de voertuigen.

Kruispunt afgesloten

In welk van de twee voertuigen het beknelde slachtoffer zat, is niet bekend. De politie onderzoekt de toedracht. Daarvoor is het kruispunt tijdelijk afgesloten, wat file oplevert. Ook verkeer op de A8 en de A10 loopt vertraging op.