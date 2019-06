Routinecontrole in Alkmaar: dealer geeft voorraad prijs bij tonen kentekenbewijs

ALKMAAR - Een automobilist die vanochtend op de Bierkade in Alkmaar werd gecontroleerd, denkt voortaan wel twee keer na over de plek waar hij zijn spullen opbergt. Toen hij z'n dashboardkastje opende om z'n kenteken- en verzekeringsbewijs te tonen, trok een verdacht zakje in het kastje de aandacht van de agent.

Daarin bleken forse hoeveelheden harddrugs te zitten. De agenten telden in totaal 25 verzegelde zakjes met cocaïne en 28 verzegelde zakjes met heroïne.

De politie heeft de drugs in beslag genomen en proces-verbaal tegen de man opgemaakt.