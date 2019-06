Door inspectie gesloten apotheek Hilversum is failliet

HILVERSUM - De Hilversumse apotheek Van Maarsseveen is op 31 mei failliet verklaard. Vier dagen eerder had de inspectie bepaald dat de apotheek geen geneesmiddelen meer mocht verstrekken.

De inspectie bezocht de apotheek aan de Rembrandtlaan dit voorjaar meerdere keren na signalen over een afwezige apotheker, veelvuldige sluiting en onvoldoende bevoegd en bekwaam personeel.

In een rapport gaf de inspectie aan dat de kwaliteit en veiligheid van medicijnverstrekking in de medicijnenwinkel gevaar liep en dat de apotheek pas weer open mocht al er 'passende maatregelen' waren genomen. Zover is het nooit gekomen.