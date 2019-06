Patiëntvriendelijke acties in aantocht bij Alkmaars ziekenhuis

ALKMAAR - Stiptheidsacties, zondagsdiensten op de operatiekamers en geen overuren draaien: het is een greep uit de acties die eind juni kunnen plaatsvinden in het Alkmaarse Noordwest Ziekenhuis. Het CAO-overleg van maandagavond bracht het verplegend personeel niet de gewenste vijf procent loonsverhoging en de extra toeslag op 'last minute-overuren', waardoor ze nu de barricades opgaan.

De vakbonden bereiden acties voor. "Voornamelijk patiëntvriendelijke acties, maar er komen ook acties waar de patiënten wel wat van gaan merken. De eerste acties zullen nog eind deze maand plaats gaan vinden", zegt Elise Merlijn, bestuurder FNV Zorg & Welzijn. Maandagavond liep het cao-overleg tussen vakbonden in de zorg en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen spaak.

De ziekenhuiswerkgevers legden een eindbod neer om het loon de aankomende drie jaar te verhogen met respectievelijk 3,25, 2 en 2,5 procent. "Onacceptabel", vinden de vakbonden. "De ziekenhuiswerkgevers komen nauwelijks tegemoet aan onze eisen," klaagt de vakbondsvrouw tegenover mediapartner Alkmaar Centraal.

"De loonsverhoging die ze voorstellen is een flinke belediging. De cao verliep al op 31 maart, dus de verhoging van 3,25% lijkt behoorlijk, maar zou pas in november in gaan. Dat is echt veel te weinig. Zeker in de huidige arbeidsmarkt met de grote tekorten in de zorg."