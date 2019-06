De Peiling: Slechts 3 procent Nederlanders heeft verstand van EHBO

NOORD-HOLLAND - Wat doe jij als iemand zich ernstig verslikt? Bel je 112? Klop je op z'n rug? Schreeuw je hard om hulp? Het Rode Kruis vindt dat een EHBO-cursus een verplicht vak moet worden op school. Nu heeft slechts 3 procent van alle Nederlanders verstand van eerste hulp. Daarmee lopen we mijlenver achter op andere landen. Weet jij wat je moet doen?

Ambulance

Het wachten op een ambulance duurt in sommige gevallen te lang. Een geblokkeerde luchtweg kan al na vier minuten fataal zijn. Het zijn dan de omstanders die iemand het leven kunnen redden, maar zij weten vaak niet wat ze moeten doen. In landen als Duitsland of Oostenrijk beheerst 80 procent van de bevolking EHBO. In Noorwegen is dat zelfs 90 procent. In deze landen zit een verplichte EHBO-cursus bij de autorijles of wordt het op middelbare scholen gegeven.

50.000 handtekeningen

Twee weken gelden startte het Rode Kruis een petitie om EHBO-les een verplicht vak te maken op Nederlandse middelbare scholen. Die petitie is in korte tijd door meer dan 50.000 mensen getekend. Sinds Denemarken besloot om van EHBO een verplicht schoolvak te maken is het aantal geslaagde reanimaties verdrievoudigd.

EHBO-app

Het Rode Kruis maakte een gratis EHBO-app voor op de mobiele telefoon. De app geeft instructies bij allerlei noodsituaties, van verstuikingen tot vergiftiging, brandwonden en bewusteloosheid. Met de app is ook de dichtstbijzijnde AED te vinden; een apparaat waarmee mensen met een hartstilstand geholpen kunnen worden.

Angst

Uit onderzoek blijkt dat veel mensen uit angst iets verkeerd te doen er vaak voor kiezen niets te doen. Ook een AED wordt zelden gepakt door mensen die daar nooit mee geoefend hebben. Door het hele land worden EHBO-cursussen georganiseerd waar ook het gebruik van een AED geleerd kan worden.

Wat doe jij?

Kom jij meteen in actie als er iemand gewond raakt? Heb je een EHBO-cursus gevolgd? Is jouw kennis nog op peil of op het niveau 'een pleister plakken lukt nog net'? We horen het het graag van je!

