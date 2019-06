Jonger dan 21? Dan geen sekswerk achter Alkmaarse ramen

ALKMAAR - Het beleid van de gemeente Alkmaar dat prostituees minimaal 21 jaar oud moeten zijn om achter de ramen op de Achterdam te mogen werken, is rechtmatig. Met dat vonnis haalt seksondernemer Frans Snel in de Alkmaarse rosse buurt bakzeil, want hij vindt dat de regel de vrije beroepskeuze van 18-, 19- en 20-jarigen beperkt.

Burgemeester Bruinooge van Alkmaar verleende exploitant Snel in augustus 2017 een 'zogeheten vergunning onder voorschriften'. Een van die voorschriften is een minimumleeftijd van 21 jaar voor sekswerkers in peeskamers, een voorschrift dat sinds 2015 aan alle Alkmaarse exploitanten van seksbedrijven wordt opgelegd. Omdat Snel het daar niet mee eens was, tekende hij bezwaar aan.

Snel en de gemeente liggen al jaren met elkaar in de clinch, vooral omdat Bruinooge het aantal peeskamers op de Achterdam heeft teruggebracht van 143 naar 69.

Het bezwaar van Snel werd begin 2018 door Bruinooge ongegrond verklaard, een besluit dat enkele maanden later door de rechtbank werd bekrachtigd. Daarop ging de seksondernemer in hoger beroep, omdat hij vindt dat prosituees onder de 21 net zoveel recht moeten hebben hun brood te verdienen met sekswerk als prostituees boven de 21.

De burgemeester stond in z'n recht, oordeelde de rechter vandaag. Het stellen van een leeftijdsgrens voor prosituees in de Algemeen Plaatselijk Verordening (APV) 'past binnen de bevoegdheidsgrens van [...] de gemeentewet'.

Volgens de rechtbank beschermt de minimumleeftijd bovendien doorgaans kwetsbare jonge sekswerkers en dient het daarmee een algemeen belang. Volgens Snel worden jonge prostituees door het leeftijdsvoorschrift juist de illegaliteit in gedreven.