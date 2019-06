75 jaar D-day: Nederlandse Marineschepen 'The Terrible Twins' waren erbij

DEN HELDER - Vandaag exact 75 jaar geleden vertrok de Geallieerde invasievloot vanuit Engeland richting Normandië. Tussen de duizenden schepen voeren ook twee Nederlandse kanonneerboten, de Hr. Ms. Flores en de Hr. Ms. Soemba. En hoewel het aandeel in die enorme armada dus gering was, vochten de schepen dapper mee.

De zusterschepen werden vanaf D-day ingezet om de kust te beschieten en de troepen aan land te ondersteunen. "Vooral de Flores is die dag ingezet", vertelt Leon Homburg van het Marinemuseum in Den Helder. De schepen bestaan niet meer maar in het museum zijn nog voorwerpen en documenten te vinden die herinneren aan de inzet van de schepen en hun bemanning.

"De schepen kwamen al uit de jaren '20, toch hebben ze het voor elkaar gekregen om heel gericht vuur te brengen. Ze hebben bunkers en geschutsstellingen weten te raken. En dat gebeurde eigenlijk op aanwijzingen van Britse en Amerikaanse officieren op het land."

Schaalmodel

In het Marinemuseum staat een schaalmodel van de Soemba. "Die kreeg je van de werf erbij als je de echte bestelde", vertelt Homburg daarover. Daarnaast hangt een schilderij van het schip dat het museum onlangs in bezit heeft gekregen. Buiten staat nog één van de kanonnen van de Flores.

"Dit is een dagboek met - en dat is echt uniek - de orginele telegrammen waarmee werd gecommuniceerd tussen de schepen. Hier staat bijvoorbeeld: 'The Dutch want to see the enemies eyelids before they open fire.' Dat geeft maar aan hoe dicht de schepen bij de kust durfden te komen en hoe ze aan hun bijnaam The Terrible Twins zijn gekomen"

De reputatie van de schepen begint waarschijnlijk al een jaar eerder bij de invasie van Sicilië. Bij een actie vlak onder de kust wordt de Soemba geraakt door vijandelijk vuur en verliest daarbij de commandant. Later neemt de bemanning wraak door van dichtbij de stellingen te vernietigen. Over een actie bij het opsporen van een Italiaanse duikboot schrijft de Britse commandant: "You can not keep those damn Dutch out of anything."

Eerbewijs

Voor hun bijdrage aan D-Day krijgen de Hr. Ms. Flores en de Hr. Ms. Soemba een eerbewijs in de vorm van een dagorder. "Dat is een soort plakkaat, de bemanning kreeg het op papier. De Tromp die vooral in Zuid-Oost Azië succesvol was kreeg er één en ook de Flores en de Soemba. Die eer kregen niet veel schepen."

Morgen, 6 juni, wordt op Maritiem Vliegkamp de Kooy een herdenking gehouden. Daarbij zijn twee D-day-veteranen van Squadron 320 aanwezig, een Nederlands onderdeel van de Britse RAF.