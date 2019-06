Ondernemer verliest van gemeente: intrekken bouwvergunning was terecht

HILVERSUM - Ondernemer Robert van Loenen heeft de rechtszaak tegen de gemeente Hilversum over het intrekken van een bouwvergunning voor appartementen aan de Neuweg verloren. Tien jaar na het verstrekken van deze vergunning is er nog steeds niets gebouwd, waardoor de gemeente de vergunning in heeft getrokken.

Een terechte beslissing, oordeelt de Raad van State nu. Toch was Van Loenen het niet eens met een eerdere uitspraak van de rechter en daarom ging hij in hoger beroep. Ook deze zaak heeft hij nu verloren. De ondernemer reageert teleurgesteld tegenover NH Nieuws. "Ik hoop dat ik met de gemeente kan overleggen over het afgeven van een nieuwe bouwvergunning. Niemand is gebaat bij de huidige situatie."

Het conflict tussen vastgoedondernemer Van Loenen en de gemeente draait om een bouwkavel aan de Neuweg. Van Loenen heeft hiervoor in 2007 een vergunning gekregen voor het bouwen van een complex met zes appartementen.

Schuld van de crisis

Door de crisis komt de bouw maar moeizaam van de grond en is er na tien jaar niet veel meer gebouwd dan een kelder. In 2017 vindt Hilversum het welletjes en trekt ze de vergunning in. Reden: buurtbewoners klaagden over het rommelige aanzicht en de gemeente vond dat er te weinig voortgang was.

Als het werk al anderhalf jaar stil ligt en de zaak nog bij de Raad van State loopt, wordt Van Loenen naar eigen zeggen 'wanhopig'. Daarom zette de ondernemer eind oktober een spandoek neer, waarop hij het gemeentebestuur cynisch bedankte. De gemeente wilde dat het kritische spandoek werd weggehaald, maar Van Loenen weigerde dit te doen. Nu heeft de vastgoedondernemer dus ook van de Raad van State ongelijk gekregen.

Het is nog onduidelijk wat er dan wel met het terrein gaat gebeuren.