Langste Noord-Hollander aan beterende hand: "Artsen zijn hoopvol gestemd"

HILVERSUM - De 68-jarige Rob Bruintjes, gemeenteraadslid in Blaricum én de langste man van Noord-Holland, is aan de betere hand. Dat schrijft zijn partij Democratisch Alternatief Blaricum op Facebook. "De artsen zijn hoopvol gestemd."

Bruintjes werd eind april in het ziekenhuis opgenomen. Aanvankelijk lag hij op de intensive care, maar daar mocht hij na bijna een maand vanaf. Zijn situatie bleef zorgelijk, maar nu klinken er hoopvolle geluiden.

Partijgenoot Ramona Beemsterboer is zichtbaar opgelucht: "Na weken van enorme onzekerheid en angstige momenten over het welzijn van Rob, kunnen we dan eindelijk positieve geluiden laten horen."

Ze vervolgt: "Rob heeft, zodra hij eenmaal uit het ziekenhuis weg mag, nog een lange weg van revalideren te gaan. Maar we zijn blij dat hij de mentale kracht heeft om er wat van te maken. Om overbelasting te voorkomen wordt bezoek voorlopig nog via de familie ingepland." Wanneer hij uit het ziekenhuis mag, is nog niet bekend.