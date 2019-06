Basisschoolleerlingen naar huis gestuurd vanwege stormschade

HOOFDDORP - Het noodweer gisteravond heeft ook bij de basisschool Dik Trom in Hoofddorp flink huisgehouden. De schade in het pand was dusdanig dat drie klassen naar huis zijn gestuurd.

Het zou gaan om de leerlingen van groepen 3, 5 en 6. Wat de precieze schade aan het gebouw inhoudt, is niet bekend.

De directeur van de school bevestigt dat er leerlingen naar huis zijn gestuurd, maar wil niet ingaan op de aard van de schade.

Gisteravond werd code oranje afgegeven vanwege het noodweer.