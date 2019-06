Bedrijfswagentje uitgebrand in Monnickendam: politie vermoedt brandstichting

MONNICKENDAM - De politie zoekt getuigen van een vermoedelijke brandstichting in Monnickendam. Een driewielig bedrijfswagentje dat stond geparkeerd aan de Cornelis Dirkszlaan ging gisterenmiddag in vlammen op.

Nadat buurtbewoners rond 16.30 uur hadden ontdekt, seinden ze de brandweer in en probeerden de brand eigenhandig te blussen. "Dat leek gelukt, al was er nog wel veel rook", vertelt een buurtbewoonster. "Maar door de hitte laaide het vuur weer op."

Accu losgekoppeld

De brandweer was op dat moment al onderweg, maar bij aankomst stond het wagentje al in lichterlaaie. Omdat de brommobiel al enige tijd stilstond en de accu was losgekoppeld, is het volgens de politie niet aannemelijk dat het om een technisch mankement gaat.

Wie getuige is geweest van de mogelijke brandstichting, of rond het moment van de brand ander verdacht gedrag heeft waargenomen, wordt gevraagd dat te delen met de politie.