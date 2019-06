Amsterdamse 'Super Granny' Ina Koolhaas (72) verbreekt eigen wereldrecord

AMSTERDAM - 'Super Granny' Ina Koolhaas is opnieuw wereldkampioen powerliften bij de vrouwen boven de 70. Ina heeft haar eigen wereldrecord verbroken door maar liefst 133,5 kilogram te liften.

Dat deed de 72-jarige Amsterdamse tijdens de IPF World Classic Championship in de Zweedse stad Helsingborg Vorig jaar won de voormalig HvA-docent al de wereldtitel door in Canada een recordgewicht van 133 kilogram te liften, maar dat record heeft ze nu dus zelf weer verbroken.

Bekijk hier beelden van Ina in voorbereiding op het WK.



Nog niet genoeg

Ondanks de vreugde is de wereldkampioen nog niet helemaal tevreden. 'Ik had de afgelopen weken last van een griepje, dat doet toch wat met je krachten' zegt Ina. Op de vraag of ze volgend jaar weer meedoet zegt ze: 'Zeker, en dan ga ik voor 140 kilo. Dat moet zeker lukken.'

Op dit moment is de tweevoudig wereldkampioen aan het genieten van een welverdiende cocktail. Morgen komt de 'Super Granny' terug naar Nederland.