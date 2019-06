Wijkagent waarschuwt voor drukte in Uitgeest: "Kom dit weekend op de fiets of lopend"

UITGEEST - Het wordt dit weekend flink druk in Uitgeest door een internationaal voetbaltoernooi. Daarvoor waarschuwt wijkagent Frans Pals op Twitter. Omdat er bovendien minder treinen rijden, roept hij mensen op zoveel mogelijk met de fiets of lopend te komen.

Het internationale voetbaltoernooi ICGT wordt voor de 33ste keer georganiseerd. Het toernooi voor jeugdvoetballers vindt van vrijdag tot en met maandag plaats op het sportcomplex van FC Uitgeest.

Volgens de wijkagent wordt het met name zaterdag en zondag lastig om een parkeerplek te vinden in het dorp. Niet alleen vanwege het voetbaltoernooi, maar ook omdat er dit weekend geen treinen tussen Heerhugowaard en Uitgeest rijden. De wijkagent is bang dat veel mensen met de auto naar het dorp zullen reizen, om daar vervolgens op de trein te stappen.

Treinreizigers moeten rekening houden met vertraging. Zaterdag en zondag rijden er bussen tussen Heerhugowaard en Uitgeest. Ook maandag gaan de werkzaamheden nog door: dan rijden er bussen tussen Alkmaar en Uitgeest. De extra reistijd kan oplopen tot 45 minuten.