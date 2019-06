Stortbuien zorgen voor lekkage in Amsterdamse bioscoop: "Het regent in de zaal"

AMSTERDAM - De onweersbuien die gisteravond over de provincie trokken hebben voor flinke schade gezorgd bij De Hallen in Amsterdam-West.

Op beelden is te zien dat regenwater langs koelkasten en muren in de Kanarie Club naar beneden stroomt. Volgens een aanwezige is daarbij ook kortsluiting ontstaan.

Ook in de FilmHallen, de bioscoop in het pand, zou het water naar beneden komen. 'Het regent dus IN DE BIOSCOOPZAAL', schrijft een bezoeker op Twitter. Bezoekers zijn inmiddels weggestuurd.