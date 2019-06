Code oranje in Noord-Holland: noodweer breekt los

NOORD-HOLLAND - Het aangekondigde noodweer heeft - later dan verwacht - de provincie bereikt. Code oranje is officieel van kracht en dit houdt in je dat beter binnen kan blijven.

De waarschuwing geldt tot 01:00 uur. "Op dit moment hangt het noodweer echt boven ons", aldus weerman Jan Visser. "Doe voorzichtig als je naar buiten gaat."



Op deze video zie je goed hoe erg het tekeer gaat boven Alkmaar.

De video is gemaakt door Jessica Horn.



Dit is in Amsterdam.

De video is van Wessel Hagen.



Lees ook: Donder en bliksem in Noord-Holland? 'Ook hier kans op code oranje'

Pikkedonker op de straten

Op Facebook klagen verschillende Alkmaarders dat het pikkedonker is op straat. De straatverlichting in meerdere wijken is uitgevallen. Ook in sommige wijken in Heerhugowaard zijn de lichten stuk. Of dit te maken heeft met het noodweer, is niet bekend.