Voetbalcubs niet blij met 'spelers-jattend' Ajax

AMSTERDAM - Ajax heeft drie nieuwe jeugdspelers van andere clubs gecontracteerd. Dit doet de voetbalclub wel vaker - ze benaderden onder meer verschillende spelers van AZ - maar daar zouden die andere clubs niet altijd even blij mee zijn.

Eerder dit jaar was AZ al verontwaardigd over scouts van Ajax, die tientallen talenten van AZ zouden hebben benaderd voor een overstap. Dit vertelde Paul Brandenburg, hoofd jeugdopleiding AZ in gesprek met Voetbal International.

Nu kaapt Ajax onder andere Steven van der Sloot weg bij de Rotterdamse club Feyenoord. Volgens De Telegraaf zou de leiding van die club Ajax vervolgens hebben geconfronteerd met een gentlemen's agreement die vanaf volgend jaar tussen clubs bestaat. Ajax-directeur Marc Overmars zou daarop hebben gereageerd dat hij 'geen rekening houdt' met die afspraak.

Afspraak

Vanaf volgend jaar geldt er namelijk een nieuwe regel voor de grote jeugdopleidingen van Nederland. Ajax, PSV, FC Utrecht, AZ, Vitesse en Feyenoord nemen in principe geen jeugdspelers van elkaar over, anders betaalt de kopende club een dubbele opleidingsvergoeding. Ajax lijkt dus vlak voordat deze maatregel ingaat nog wat talent bij andere clubs weg te willen kapen.

Naast Van der Sloot heeft de Amsterdamse club jeugdspelers Ar'jany Martha (15) van Sparta en Tunahan Tasci (17) van NEC Nijmegen/TOP Oss 'gekaapt'.

