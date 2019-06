Huisarts vindt gevolgen grafietregens 'zeer ernstig': "Dan komt fijnstof er ook nog bij"

WIJK AAN ZEE - Het rapport van het RIVM bevestigt het vermoeden dat dokter Luc Verkouteren al langer heeft: de grafietregens hebben grote gevolgen voor de gezondheid van met name kinderen. De arts denkt dat de conclusie van het onderzoek nóg ernstiger was geweest als ook fijnstof in het rapport was opgenomen.

"De blikken zijn erg gericht op de grafiet, maar het gaat met name ook om stoffen die daarbij zitten. En wat denk ik heel belangrijk is, is dat fijnstof niet in het onderzoek is mee genomen", zo vertelt hij. "Fijnstoffen kunnen nóg gevaarlijker zijn. Het is altijd lastig aan te tonen welk verband er is tussen ziekte en de uitstoot, en juist daarom is uitgebreider onderzoek noodzakelijk."

Lees ook: RIVM: Zware metalen in grafietregens Tata Steel, risico's voor buitenspelende kinderen

Verkouteren woont in Wijk aan Zee en heeft twee kinderen. Toch maakt hij zich geen zorgen. "Op korte termijn niet. Wat de gevolgen op langere termijn zijn weet ik niet exact en dat maakt de zaak onzeker. Maar het is wel zo dat je je kinderen een gezonde leefomgeving toewenst. Of ik overweeg te vertrekken? Op dit moment niet."

Hij voegt er wel aan toe dat Tata Steel en Harsco, de veroorzakers, 'per ommegaande maatregelen moeten treffen'.

Verkouteren is niet de enige die een mening heeft over de onderzoeksresultaten. In onderstaande reportage spreken meerdere partijen zich uit: