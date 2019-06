Donder en bliksem in Noord-Holland? 'Ook hier kans op code oranje '

NOORD-HOLLAND - Het is het gesprek van de dag: noodweer trekt naar Nederland. In onze provincie is nu nog code geel van kracht, maar de kans bestaat dat dit later op de avond verandert in code oranje. "Regenbuien, donder en bliksem en windstoten tot honderd kilometer per uur; het kan allemaal", aldus weerman Jan Visser.

De verwachting is dat het slechte weer Noord-Holland pas na negen uur bereikt. "Tussen negen en elf", zegt Visser. Eerst trekken de buien over Zeeland en Zuid-Holland. Daar geldt dan ook code oranje. Dat betekent 'wees voorbereid', aldus het KNMI. Code geel, en dit geldt op dit moment voor onze provincie, betekent 'wees alert'. Volgens weerman Visser is de kans reëel dat, wanneer het rotweer onze provincie bereikt, er wordt opgeschaald naar code oranje.

Moeten we dan nu allemaal binnenblijven?

"Nou, je moet gewoon 'voorzichtig an' doen. Bij een code geel kán het gevaarlijk zijn, met bliksemontladingen en windstoten, maar bij code oranje zou ik wel binnenblijven."

Lees ook: Zomer op zijn Hollands: vanavond code geel om onweer, windstoten en hagel

Hou dus rekening met zware buien en eventueel hagel. Vanwege het voorspelde onweer waarschuwt het KNMI open gebieden en water te mijden en niet onder bomen te schuilen.

Lees ook: VIDEO: Genieten van de eerste tropische dag op het strand van Zandvoort

Zware rukwinden

Verkeer moet rekening houden met windstoten van 75 á 90 km/uur, en lokaal zelfs nog zwaardere rukwinden. Rond 1.00 uur vannacht klaart het enigszins op. Woensdag verloopt ietwat wisselvallig, al valt de volgende 'neerslag van betekenis' volgens Visser pas in de nacht van woensdag op donderdag.

De politie Hilversum geeft een handige tip!