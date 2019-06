Debat in Tweede Kamer over RIVM-onderzoek naar "zeer zorgelijke" grafietregens

IJMUIDEN - Het RIVM-onderzoek naar de schadelijke grafietregens bij Wijk aan Zee wordt morgen bij de Tweede Kamer in Den Haag behandeld. Vanaf vier uur is er een debat met staatssecretaris Veldhoven, waarin de resultaten uitgebreid zullen worden besproken.

Suzanne Kröger van Groenlinks noemt de resultaten "zeer zorgelijk". Het Kamerlid zegt dat ze morgen in debat wil met de staatsecretaris over 'welke stappen er nu gezet moeten worden'.

Hoewel het rapport pas vandaag werd gepubliceerd, bevestigt de woordvoerder van de staatsecretaris dat het RIVM-onderzoek waarschijnlijk het belangrijkste gespreksonderwerp wordt.

Het debat met het thema 'externe veiligheid' stond al langer op de rol. De staalgigant was daarin al de hoofdrolspeler bij drie van de vijf agendapunten. Niet alleen de grafietuitstoot en de zorgen van omwonenden zouden worden besproken, maar ook de omstreden afvalberg is onderwerp van debat.

Het debat is hier morgen vanaf 16.00 uur live mee te kijken.

Rapport RIVM

Er blijken zware metalen in de grafietregens van Tata Steel bij Wijk aan Zee te zitten. Dit stelt het RIVM in het gepubliceerd onderzoek. Vooral bij kinderen die buitenspelen zijn er zorgen over de gezondheid. Zij kunnen het grafiet binnenkrijgen via hand-mondcontact. "Voor de metalen lood, mangaan en vanadium is de geschatte blootstelling voor jonge kinderen zodanig dat dit ongewenst is voor de gezondheid", stelt het RIVM in het rapport.