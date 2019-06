Spectaculair veld met duizenden pioenrozen in Schagen: 'Openstellen voor publiek'

SCHAGEN - Wie vanuit het zuiden Schagen (N245) binnenrijdt kan het bijna niet missen: een veld met duizenden pioenrozen in allerlei soorten, maten en kleuren. Het zijn de pioendagen voor kwekers om handelaren en exporteurs hun beste waar te laten zien, maar toeristen hopen op een nieuwe attractie en willen ook graag een kijkje nemen.

"Prachtig hè. Je ziet hier meer dan driehonderd soorten pioenrozen", vertelt pioenkweker Ed Kleijbeuker van Green Works uit Schagen aan NH Nieuws. Het is een demonstratieveld voor bloemenhandelaren en exporteurs. "We kweken alles zelf en hier kan de handel kiezen welke bloemen ze wil hebben."

Het veld pioenen levert een prachtig schouwspel op en hoewel het niet de bedoeling is, komen toch ook toeristen af en toe een kijkje nemen. Sonja en Werner Höper uit Heerlen aarzelden wel even: "We kwamen langs en hoopten dat we ook even mogen kijken. Het is hier prachtig. Pioenen met dubbele kleuren hadden we nog niet gezien. Ze zouden ze echt open moeten stellen voor publiek."

Ed Kleijbeuker moet de Limburgers teleurstellen, want een toeristische trekpleister zoals de tulpenvelden zullen de velden met pioenen nooit worden. "Je moet het hier mee doen, want de pioen is een snijbloem. Zodra ze bloeien is de kweker zijn bloemen kwijt. Ik zie dus geen busladingen met toeristen langs komen."

De pioenen bloeien langs de weg naar Schagen, afhankelijk van het weer, nu nog zo'n tien dagen.