Treinfanaten op station Haarlem voor 'De Kameel': "Prachtig stuk geschiedenis!"

HAARLEM - De directie van de NS, maar ook Koningin Wilhelmina en de Britse band Queen reden ermee over het Nederlandse spoor. De NS 20, oftewel 'De Kameel'. De trein uit 1954 komt in het Spoorwegmuseum te staan en maakte vandaag een afscheidstour langs een aantal Noord-Hollandse stations.

Met tien minuten vertraging komt De Kameel vanmiddag aan op spoor 5 van station Haarlem NS. Verwelkomd door tientallen treinfanaten uit het hele land. Vanuit de Achterhoek, Voorburg, maar ook gewoon uit Haarlem.

Kameel

Bovin in de trein, in één van de twee cabines, zit machinist Peter Hilarius met zijn collega. Hij mag De Kameel nog een keertje rondrijden vandaag. "Hij heet de kameel vanwege deze twee cabines bovenop, twee bulten bovenop het voertuig. De directie maakte hier ieder jaar een rit mee om de trajecten te bekijken en de stations te inspecteren, een uitje voor ze eigenlijk." Naast Haarlem doet hij vandaag ook onder meer de stations van Beverwijk, Uitgeest en Hilversum aan. Eindbestemming is het Spoorwegmuseum in Utrecht, waar de NS de sleutels aan de nieuwe eigenaar zal overhandigen. Of De Kameel dan nog ritten zal maken, is nog onbekend.

'Heerlijk, die walm'

De liefhebbers kunnen hun geluk niet op als De Kameel arriveert in Haarlem. Een mevrouw uit Waddinxveen is 's ochtends ook al bij station Leiden gaan kijken. "Een prachtig stuk geschiedenis!", zegt een meneer met Engelse roots vanaf de bank in de trein. "Heeft Queen hier ook een keer in gereden? Dat maakt het helemaal bijzonder!"

Voor een meneer uit Voorburg is het de eerste keer dat hij oog in oog staat met De Kameel. "Hartstikke leuk, heerlijk die walm. Echt een ouderwets, mooi treintje." Hij mag van de conductrice, na lief kijken, meerijden naar Utrecht. En daarna gewoon weer met de sprinter terug naar Haarlem.