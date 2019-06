Oud-verzetsman Hugo van Langen (97) blikt terug op D-day: "Geluk, verlossing en onzekerheid"

VELSERBROEK - Het raakt oud-verzetsman Hugo van Langen (97) nog altijd, de aankondiging op Radio Oranje als D-Day is begonnen. Vandaag is het exact 75 jaar geleden dat de bevrijding van West-Europa begon. "Een gevoel van geluk, verlossing en ook onzekerheid."

Van Langen kent nog exact de woorden die werden uitgesproken over de radio, die hij hoorde in zijn woning aan de Lorentzkade in Haarlem. De invasie bleek het begin van het einde van de Tweede Wereldoorloog, maar was bij het uitkomen van dat bericht ook een bron van onzekerheid.

"Het kon ook betekenen dat we in gevecht zouden komen", blikt Van Langen terug. "Mijn vader en moeder begonnen het bad te vullen met water. Zorgen dat je was voorbereid en te eten en te drinken had."

Oranjebitter

Toch was er ook een overweldigend gevoel te voelen en te horen in de stad Haarlem waar hij op dat moment woont. "Onze buurman stond naast ons met een Oranjebitter, die had hij al vier jaar bewaard", lacht hij. "En in de stad kwam er een ongelooflijk geluid vrij van mensen die uitdrukking gaven van blijdschap."

Van Langen was actief in het communistsich verzet en schreef en verspreidde het blad De Waarheid. Na de bevrijding in 1945 laat de oorlog hem nooit meer los. Het blijkt zelfs een enorm juk te zijn. Iedere nacht wordt hij wakker van nachtmerries die hem herinnerinen aan een verschrikkelijke tijd. "Je durft bijna niet meer te gaan slapen."

De laatste tijd gaat het iets beter door erover te praten en te schrijven. Of hij ooit het juk kan afschudden, is de vraag. "Ik hoop het, maar zeker weten doe je dat niet."