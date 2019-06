IJmondgemeenten over grafietregens-rapport: 'Risico's zijn onaanvaardbaar'

WIJK AAN ZEE - De gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk vinden het 'onaanvaardbaar' dat uit het RIVM-rapport over de grafietregens blijkt dat inwoners en vooral kinderen risico's lopen. Dat laten de IJmondgemeenten weten in een reactie. Ze eisen concrete korte-termijn maatregelen om de uitstoot bij Tata Steel te stoppen.

Uit het onderzoek dat vandaag werd gepubliceerd, blijkt dat er voor drie stoffen in de grafietregens - lood, mangaan en vanadium - aantoonbare gevolgen zijn voor de gezondheid. "Overal waar grafiet neerdaalt, worden mensen blootgesteld. Met name voor kwetsbare doelgroepen, zoals jonge kinderen en zwangere vrouwen, hebben deze stoffen invloed op de gezondheid", aldus de gemeenten.

Ze laten weten verontrust te zijn door de uitslag. Het feit dat (jonge) inwoners aan de grafietregens worden blootgesteld, stuit hen tegen de borst. Tata Steel moet volgens hen dan ook snel met oplossingen komen. Het staalbedrijf heeft vandaag al laten weten met maatregelen te komen.

Voorlichting GGD

De GGD is begonnen met actief informeren van scholen en kinderopvangorganisaties. Voor vragen over hun gezondheid kunnen inwoners terecht via 023-5159500.