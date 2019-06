Een opmerkelijke passie: Henk fotografeert buitenbaden

HAARLEM - Henk Sloos heeft een opmerkelijke passie: hij fotografeert dolgraag buitenbaden. Ondertussen is hij heel Europa door getrokken om al meer dan 250 baden op de foto te zetten.

Zwemmen in een buitenzwembad heeft iets magisch voor Henk Sloos, hij wordt er euforisch van. De oud-fotograaf geniet zoveel van buitenbaden dat hij er al zo'n 250 heeft gefotografeerd. "Om anderen te laten zien wat het plezier is van het buitenzwemmen", vertelt hij. "Je hoort hier de bel luiden van de kerk, je hoort de vogels fluiten. Je hoort het geplons. Je ziet mensen koffie drinken. Heb je dat in een binnenbad ooit gezien? Ik niet."

Virus

In 2003 begon Henk met het fotograferen van buitenzwembaden. Toen zijn toenmalige vaste zwemplaats De Houtvaart werd gerenoveerd, werd hij genoodzaakt om een andere zwemplek op te zoeken. En zo rolde hij er in: "Op een gegeven moment vertelt iemand hoe ze het in België doen en die vertelt dan weer hoe het in Frankrijk gaat. Als je daar eenmaal mee bezig bent krijg je een soort virus, een drang om overal naartoe te gaan."

Lichtelijk gestoord

En zo kwam hij op een heleboel bijzondere plekken, zoals bijvoorbeeld Piscina des Marés Matosinos in Portugal. "Dat is echt een architectonisch meesterwerk. Dat je daar ook kan zwemmen voor vier euro en vijfentwintig cent, dat is toch een beetje alsof je in je ééntje voor de Mona Lisa staat." Zijn favoriet is nog steeds het natuurzwembad op Madeira: "Het is een traktatie als je daar mag zwemmen."

"Het is niet uit de hand gelopen. Maar ja, wel een beetje", vertelt Henk. "Je bent natuurlijk lichtelijk gestoord als je naar de Azoren gaat om een zwembad te fotograferen. Maar aan de andere kant: zo vreselijk is het nou ook weer niet om er heen te gaan."

Jouw Noord-Holland

