Feyenoord wil geen uitsupporters bij Klassiekers na incidenten

ROTTERDAM - Er werd over gesproken om het weer mogelijk te maken uitsupporters toe te laten bij Klassiekers tussen de Rotterdammers en Ajax, maar Feyenoord trekt de stekker uit de onderhandelingen daarover in na een aantal incidenten. In ieder geval komend seizoen zijn uitsupporters niet welkom.

Feyenoord, Ajax, supportersverenigingen, burgemeesters en gemeenten hebben de afgelopen maanden gewerkt aan een plan hoe onder normale omstandigheden en voorwaarden weer uitsupporters aanwezig zouden kunnen zijn bij de Klassiekers. Doel was om met ingang van komend seizoen weer te beginnen met het toelaten van supporters van de uitspelende club. Fans van de bezoekende clubs zijn al tien jaar niet welkom bij de wedstrijden tussen de twee rivaliserende clubs.