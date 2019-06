Politiefan opgepakt na delen foto's van wapens op social media

ALKMAAR - Een bewoner van Alkmaar is zo'n fan van de politie, dat hij veel politiespullen verzamelde: uniformen, kogelvrije vesten en nepwapens. De politie was niet heel gecharmeerd van de nepwapencollectie. De fan is aangehouden.

Toen de politie rond 30 april foto's van de wapens op sociale media zag verschijnen, besloten ze bij de politiefanaat langs te gaan. De wapens bleken nep, maar omdat hij via sociale media foto's van zichzelf met de wapens verspreidde, is hij wel aangehouden.

Behalve nepwapens troffen agenten ook politiekleding aan. Omdat die kleding niet door de politie wordt verkocht, moet het wel gestolen zijn, en wordt de man ook verdacht van heling.

Tekst gaat verder onder tweet.



Wijkagent Bas Wijnen had het liever anders gezien. Op Twitter grapt hij: "Als je interesse hebt in het politievak, kom dan gewoon bij ons solliciteren. Wij zoeken nog enthousiaste collega's"