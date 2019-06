Bonsaiboom met as van moeder gestolen van 'piratenschip': "Heel verdrietig"

WORMERVEER - Scott Curry, eigenaar en bewoner van 'piratenschip' Miss Natalie in de Zaan in Wormerveer, roept zijn dorpsgenoten op uit te kijken naar een bonsaiboom. De boom en de bijbehorende trechtervormige pot werden in de nacht van zondag op maandag van het scheepsdek weggenomen, waarmee Curry de dierbaarste herinnering aan z'n vorig jaar overleden moeder kwijt is. "Haar as zit erin."

Meestal staat de de boom veilig binnen, maar zondagavond besloot de eigenaar van de drijvende bed and breakfast zijn geliefde bonsai wat hemelwater te gunnen. Toen hij gisterochtend z'n kajuit verliet, kon hij z'n ogen niet geloven: zijn Japanse sierboom bleek verdwenen.

Hij heeft de dief gehoord, zo blijkt uit de Facebook-oproep. "Ik hoorde iemand het schip oplopen vannacht, maar omdat ik dacht dat het een van m'n katten was, ben ik terug naar bed gegaan."

Herinnering

Nadat zijn moeder vorig jaar overleed, werd haar as onder de 52-jarige Scott, zijn twee broers en z'n zus verdeeld. "Ze wilde geen grote ceremonie...", vertelt de geboren Amerikaan. "...maar wel dat we haar zouden herinneren met bloemen", legt hij uit waarom hij de resten van z'n moeder met de aarde van de bonsai vermengde. "Zo kon ik er altijd naar kijken."

Hoewel sommige bonsaibomen kapitalen waard zijn, geldt dat niet voor dit exemplaar. Bovendien weet Scott vrijwel zeker dat de dief niet op de hoogte is van de emotionele waarde die de boom voor hem heeft. "Het moet wel een kwajongensstreek of een dronkenmanactie zijn geweest", zegt hij.

Kop koffie

Hij hoopt dan ook dat de dader z'n oproep leest, en de boom terugbrengt. "De kans dat ik 'm terugzie is klein, maar ik wil de dader graag de mogelijkheid geven om 'm terug te brengen. Dan kunnen we een kop koffie drinken." Hij benadrukt dat hij absoluut geen heksenjacht op de dader wil ontketenen: "Dat zou m'n moeder ook niet hebben gewild."

Als de dief de bonsai inmiddels ergens heeft gedumpt, hoopt Scott dat z'n buren de boom herkennen en 'm terugbezorgen. De steun van dorpsgenoten doet hem in ieder geval goed. "Ik waardeer de reacties die ik online krijg. Ik hou van Wormerveer, het is een geweldige plek waar ik nog nooit problemen heb gehad."