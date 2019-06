Bussumse school gaat door stof na kritiek op verbieden Telegraaf en AD

BUSSUM - Het Willem de Zwijger College in Bussum heeft excuses en een rectificatie gestuurd naar de Telegraaf en het AD, nadat beide kranten door de school in de ban waren gedaan. Dat meldt het AD. De media werden eerder in een schoolopdracht als 'niet-betrouwbaar' bestempeld en dat kwam het college op veel kritiek te staan.

De zaak kwam aan het rollen nadat de vader van een leerling een deel van de opdracht op Twitter had gezet. De school zegt "de gang van zaken en de ophef die hiermee is ontstaan" te betreuren. Tevens wordt "haar welgemeende excuses" aangeboden aan de Telegraaf en het AD. De docent is aangesproken op de gewraakte tekst.

Lees ook: Harde kern Ajax waarschuwt media na slaan journalist: "Jullie zijn vanaf nu aangeschoten wild"

Voor de opdracht moesten de scholieren op zoek naar betrouwbare bronnen en daar zouden de Telegraaf en het AD niet onder vallen, meende de school. Hoofdredacteur Hans Nijenhuis uitte in een open brief zijn verontwaardiging.

Achteraf heeft de directie spijt van hoe het is gelopen. "Abusievelijk is in de opdracht gesteld dat kranten als de Telegraaf en het AD niet geraadpleegd mochten worden", aldus de schoolleiding in de brief aan de media. "Idee daarachter was dat deze kranten geen opiniebijlages hebben en daarom voor deze opdracht minder geschikt zouden zijn. Hiermee is echter de indruk gegeven dat deze kranten niet zouden voldoen aan waarheidsvinding. Uiteraard een verkeerde en onjuiste bevinding die nooit in de opdracht aan de leerlingen had mogen staan."